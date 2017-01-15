Bucaspor-Keçiörengücü Notlar

BUCA Arena’daki maç, ev sahibi Bucaspor’un sezonun ilk yarısındaki Tepecikspor randevusundan sarkan 1 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Keçiörengücü taraftarları maça gelmedi. Sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi müzik ve marş yayınıyla futbolcuları motive etmeye çalıştı. Bir grup Bucaspor taraftarı ise stat dışından tezahüratlarla takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Sarı lacivertlilerde alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği için kadro dışı bırakılıp devre arasındaki Antalya kampına götürülmeyen Adil forma giymedi. Adil gibi 106 bin TL alacağı için kulübe ihtar çekmesine rağmen yönetimle anlaşma yoluna giden Emre Özkan ise ilk 11’de forma giydi. Cezalı Murat Akyüz ve İbrahim Şirin, kadroya giremedi.

Keçiörengücü kadrosunda Kerem Gülbahar, Hüseyin Kar, Timur Kosovalı, Özkan Karabulut, Yıldıray Koçal gibi daha önce İzmir kulüplerinde oynamış isimler, Bucaspor’a karşı forma giydi.