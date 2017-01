Bucaspor-Keçiörengücü: 4-2

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Buca Arena

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Özcan Genel (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx)

BUCASPOR: Mert (x)- Sancar (xx), Veli (x), Abdullah (xxx), Emin (x) (Dk.73 İlyas xxx), Emre Toraman (xxx), Zafer (xxxx), Erkan (xxx), Şenol (x) (Dk.46 Mehmet İncebacak xxx), Hasan (xxx) (Dk.88 Ahmet), Emre Özkan (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Özkan (x)- Tarık (x), Kerem (xx), Uğur (x), Ayhan (x), Mehmet Kuruoğlu (xx) (Dk.68 Burak x), Hüseyin Güngör (x), Efe Can (xxx), Timur (x), Yıldıray (xxx), Hüseyin Kar (xxx) (Dk.80 Berat)

GOLLER: Dk.69, Dk.83 Zafer, Dk.80 İlyas, Dk.90 Erkan (Bucaspor), Dk.12 Efe Can, Dk. 64 Yıldıray (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Erkan (Bucaspor), Tarık, Hüseyin Kar (Keçiörengücü)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Bucaspor, evinde 2 farklı geriye düştüğü ikinci yarının ilk maçında Keçiörengücü’nü müthiş bir geri dönüşle 4-2 yendi.

Buca Arena’da sarı lacivertli ekibin cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı.

Bucaspor, bu skorla puanını 24’e çıkardı. Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı.

9'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Hüseyin Kar’ın kaleci Mert’i geçen şutunu Emre Toraman çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.

12'nci dakikada Keçiörengücü öne geçti. Yıldıray’ın sağ kanattan yaptığı orta defansı aşıp Efe Can’ın önünde kaldı. Efe Can, arka direk dibinde gelişine dokunup topu ağlara yolladı: 0-1.

20'inci dakikada gelişen Bucaspor atağında Veli’nin çıkardığı topa Erkan ceza alanı dışı sol çaprazından müthiş vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dönüp oyun alanında kaldı. Keçiören defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

50'inci dakikada Bucasporlu Zafer, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Zafer’in sert şutunu kaleci Özkan uçarak köşeden çıkardı.

64'üncü dakikada fark 2’ye çıktı. İlk golün asistini yapan Yıldıray, ceza sahası dışı sol çaprazından müthiş bir şutla kaleci Mert’i avladı: 0-2.

68'inci dakikada Keçiörengücü atağında Efe Can’ın yaklaşık 30 metreden şutu üst direkte patladı.

69'uncu dakikada Bucaspor umutlandı. Kaleci Mert’in uzun degajıyla hızlı gelişen Bucaspor atağında defansın arkasına sarkan Zafer, karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80'inci dakikada skora eşitlik geldi. Mehmet İncebacak’ın sol çaprazdan ara pasına İlyas sert vurdu. Kaleci Özkan topu köşede, çizgiyi geçince kontrol etti. Hakem Celal Bayraklı, yardımcısının da onayıyla santra noktasını gösterdi: 2-2.

83'üncü dakikada Bucaspor 2 farklı yenik durumdan gelip üstünlüğü yakaladı. Ceza alanında Hasan’ın çıkardığı topa penaltı noktası üzerinden Zafer voleyi vurdu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3.

90'ıncı dakikada sarı lacivertlerde Erkan skoru belirleyen golü attı. Zafer’in ara pasını sol çaprazdan Abdullah arka direğe çıkardı. Erkan’a bomboş dokunmak kaldı: 2-4.



