Bucaspor kader maçına hazır

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Fethiyespor'a deplasmanda 4-0 yenilerek play off yolunda ağır yara alan Bucaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasına dönüm maçı gözüyle bakıyor.

Teknik direktör Fatih Uygun, rakiplerinin son maçında zirve adaylarından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yendiğine dikkat çekerek, "Fethiyespor mağlubiyeti sonrası tüm kredimizi tükettik. Karagümrük kader maçımız olacak. Kazanırsak, yolumuza devam ederiz. Ancak aksi sonuçta alt sıralara geriler, hedefimizden saparız" diye konuştu. Sarı lacivertli ekipte cezalı Veli ve Mehmet dışında eksik bulunmazken, 3 haftalık cezasını tamamlayan Murat Akyüz de takıma dönecek.