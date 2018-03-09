Bucaspor istediğini alacak

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu ve İnegölspor galibiyetleriyle rahat nefes alan Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçına da iddialı hazırlanıyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden yemek çıkmayan, suyu kesik olan ve antrenman sahaları çürümeye yüz tutan Kaynakler Tesisleri'nde kamp yapamayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aytekin Sümbül, tüm olumsuz şartlara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Başkan Ahmet Doğan'dan 2 maçın galibiyet primini bekleyen futbolcuların moralsiz olduğu öğrenilirken, Sümbül, "Sivas deplasmanı hep zor olmuştur. Rakibimiz zirve hesapları yapıyor. Ancak biz de yabana atılacak bir takım değiliz. Özellikle geçen hafta İnegölspor karşısında yaptıklarımız ortada. Sivas Belediyespor karşılaşmasından alacağımız 1 puan bile bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Fırtına'da cezası biten kanat İbrahim Şirin görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.