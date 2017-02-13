Bucaspor ilk 5 için umutlu

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ofspor'u deplasmanda Erkan ve Mehmet'in golleriyle 2-0 mağlup eden Bucaspor, play off yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla ilk 5 için umut tazeledi. Başkan Çetin Kayışlı, Nazilli Belediyespor ve Keçiörengücünün yenildiği, Zonguldak Kömürspor'un da berabere kaldığı haftayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "5'inci basamakla geçen hafta 11 puan olan fark, 8'e düştü. Hedefimizden sapmayacağız ve sezon sonunda play off'a kalacağız" diye konuştu.

Mutlaka seri galibiyetler almalı gerektiğinin altını çizen Başkan Kayışlı, "Kadromuz her şeyi başarabilecek kapasitede. Bu sezon hakem hatalarından dolayı 9 puanımız heba oldu.

Biz de bazı maçlarımızda basit puanlar kaybettik. Artık geçmişe sünger çekip, kalan 12 maçımızda tüm gücümüzü ortaya koymalıyız. Ben teknik ekip ve futbolcularımıza inanıyorum" dedi. Sarı lacivertli ekip, cezası nedeniyle bu haftaki Kocaeli Birlikspor müsabakasını boş tribünler önünde oynayacak.