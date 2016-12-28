Bucaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor, Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı ilk özel maçı 3-2 kazandı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Fatih Uygun, lige en iyi şekilde gireceklerini söyledi. Antalya kampında tüm eksiklikleri gidereceklerini dile getiren Uygun, "Hedefimiz sezon sonunu play off potasında bitirebilmek. Bu nedenle çok yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu ama daha iyi olmak zorundayız" dedi.

