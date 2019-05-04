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Bucaspor - Halide Edip Adıvarspor: 2-4

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Yiğit Çam (xx), Zafer Gayretli (xx) BUCASPOR: Vedat (x) - Hakkıcan (xx), Sebahattin (xx), Efecan (xx) (Dk. 80 Emre), Batuhan (x) (Dk. 83 Enes x), Özcan (xx), Oğuz (xx), Cuma (xx),...

Bucaspor - Halide Edip Adıvarspor: 2-4

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Yiğit Çam (xx), Zafer Gayretli (xx)
BUCASPOR: Vedat (x) - Hakkıcan (xx), Sebahattin (xx), Efecan (xx) (Dk. 80 Emre), Batuhan (x) (Dk. 83 Enes x), Özcan (xx), Oğuz (xx), Cuma (xx), Osman (xx), Samet (x), Muhammed (xx) (Dk. 76 Bartu x)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Yusuf (x) (Dk. 46 Barıx xx) - Fatih (xx), Furkan (xx), Bartu (xxx), Necati (xx), Hüseyin (xxx), Raşit (xx), Emre (xx), Eser (xx), Erdem (xxx), Emrah (xxx) (Dk. 75 Fevzican x)
GOLLER: Dk. 15 (P) Oğuz, Dk. 43 Muhammed (Bucaspor), Dk. 33 Hüseyin, Dk. 63 ve Dk. 89 Bartu, Dk. 69 (P) Emre (Halide Edip Adıvarspor)
SARI KART: Vedat (Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 hafta önce Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor, sezonun son maçında evinde Halide Edip Adıvarspor'a 4-2 yenilerek profesyonel liglere mağlubiyetle veda etti. Maçın 15'inci dakikasında Oğuz'la öne geçen sarı-lacivertliler 33'te Hüseyin'e engel olamadı. İzmir ekibi 43'te bu kez Muhammed'le 2-1 buldu. Ancak ikinci yarıda toparlanan konuk ekip 3 gol birden atarak karşılaşmayı rahat kazandı.   
15'inci dakikada Oğuz'un ortasında Emre topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Oğuz topu ağlara gönderdi: 1-0.
29'uncu dakikada Emre'nin pasında Bartu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bartu'nun yerde vuruşunda Bucaspor kalecisi Vedat topu ayaklarıyla çeldi.
33'üncü dakikada maça beraberlik geldi. Atılan uzun topla Bucaspor ceza alanına giren Hüseyin düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.
43'üncü dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Oğuz'un ortasında sol çaprazda topu iyi kontrol eden Muhammed, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
53'üncü dakikada Cuma'nın doldurduğu topa Muhammed gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Barış'ın bakışları arasında auta çıktı.
63'üncü dakikada Halide Edip Adıvarspor tabelayı bir kez daha eşitledi. Gelişen hızlı atakta, Erdem'in pasında topla buluşan Bartu bomboş durumda golü attı: 2-2.
69'uncu dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde kaleci Vedat'ın müdahalesiyle Emre yerde kaldı. Hakem penaltı kararını verdi. Emre penaltıyı gole çevirdi: 2-3.
89'uncu dakikada Halide Edip Adıvarspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan Hüseyin şutunu çekti. Bucaspor kalecisi Vedat'tan seken topu Bartu tamamladı: 2-4.
Mücadeleyi Halide Edip Adıvarspor 4-2'lik skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)


 

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