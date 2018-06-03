Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü
Şırnak'ta üst düzey PKK'lı terörist teslim oldu
Üst düzey PKK'lı terörist teslim...

Bucaspor gençlerini elden kaçırıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () GELECEK sezon 3. Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da 64 bin TL alacağı için serbest kalan Uğurcan'ın ardından Futbol Federasyonu'na başvuran İbrahim, Abdullah ve Sancar da kulüpten kopma noktasına geldi. Paralarını...

Bucaspor gençlerini elden kaçırıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

GELECEK sezon 3. Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da 64 bin TL alacağı için serbest kalan Uğurcan'ın ardından Futbol Federasyonu'na başvuran İbrahim, Abdullah ve Sancar da kulüpten kopma noktasına geldi. Paralarını alamayan İbrahim ve Sancar'ın 6 Haziran'da, İbranim'in ise 10 Haziran' da boşa çıkacakları belirtildi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yönetimde yaşanan belirsizlikler yüzünden genç oyuncularını kaybetmeye başlayan sarı-lacivertlilerin kadrosu dağılmaya başladı. Transfer yasağı olan Bucaspor'da yeni gelecek yönetimin nasıl bir yol izleyeceği camiada merak konusu oldu. Öte yandan Bucaspor'da yarın gerçekleşmesi planlanan genel kurulda çoğunluğun sağlanması beklenmiyor. Eski başkan Çetin Kayışlı'nın aday olacağı seçim 11 Haziran Pazartesi günü yapılacak.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325