Bucaspor gençlerine sarıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bucaspor'da eski futbolcu Dady'e olan 1 milyon 96 bin euro borç nedeniyle kulübün küme düşürülmesi gündeme gelirken, çaresiz kalan yönetim Süper Lig kulüplerinin istediği genç futbolcuları satarak kaynak yaratma planları yapmaya başladı. Camiadan destek bulamayan ve yapılan kampanyadan sadece 7 bin TL toplayan sarı-lacivertlilerin, orta saha oyuncusu Saruhan ve kanat Oğuz'a üst liglerden gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi.

Saruhan ve Oğuz için 1. Lig'den birçok kulübün Bucaspor'un kapısını çaldığı öğrenilirken, yönetimin gençlerden 1 milyon TL'nin üzerinde gelir bekliyor. Dady'nin parasının yatırılmaması durumunda FIFA Disiplin Komitesi'nden eksi 12 puan ve küme düşürülme cezası alacak İzmir ekibinin, genç yıldız adaylarından gelecek parayla Portekizli Dady'e bir miktar ödeme yapacak ve küme düşme tehlikesini şimdilik erteleyecek.