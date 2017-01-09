Onur ATIŞ / IZMIR, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Bucaspor, galibiyete odaklandı.

Teknik direktör Fatih Uygun, Antalya'daki kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirterek camiaya yeni yılın ilk 3 puanını hediye edeceklerini söyledi. Sahalarındaki son 4 karşılaşmayı kazanamadıklarını hatırlatan Fatih Uygun, "Keçiörengücü'nü yenerek yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İkinci yarıda gözümüz hep yükseklerde olacak. Play off'a kalabilmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi. Play off hattıyla aralarında 10 puan bulunduğunu hatırlatan Fatih Uygun, şöyle devam etti:

"Puan farkı bizi korkutmuyor. Biz galip geldikçe mutlaka rakipler kaybedecek. Çok fazla kredimizin olmadığını biliyoruz, o nedenle her maça final havasında çıkacağız."

Sarı lacivertlilerde sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Onur ile cezalı İbrahim görev alamayacak. Bucaspor, Keçiörengücü'yle oynadığı 3 maçı da kazanamadı. İzmir temsilcisi geçen sezon rakibine Ankara'da 3-0 yenilirken, evinde ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlk devredeki maçı da Keçiörengücü 1-0 kazandı.