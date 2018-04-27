Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü orta sıralarda yer alan Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak düşme korkusu yaşayan Bucaspor, galibiyete inanıyor. Kümede kalma yolunda sezonun en kritik maçını oynayacaklarını belirten teknik direktör Yüksel Kepoğlu, "Futbolcularımın ve benim 3 puana olan inancımız tam. Köklü bir camianın kaderi oyuncularımın elinde. Hiçbir futbolcu hesaba kitaba dalmasın, o bizim işimiz. Kimsenin kulağının rakiplerde olmasını istemiyorum. Oyuncular sadece maçı düşünmeli. Biz kazandıkça sorun yaşanacağına inanmıyorum" diye konuştu.
Bucaspor galibiyete inanıyor
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü orta sıralarda yer alan Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak düşme korkusu yaşayan Bucaspor, galibiyete inanıyor. Kümede kalma yolunda sezonun en kritik maçını oynayacaklarını...
27 Nisan 2018 Cuma 14:23
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