Bucaspor fırtınası esmeye başladı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır son sırada yer alarak kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, şampiyonluk hesapları yapan ikinci sıradaki Kocaelispor'un ardından lider Bayburt İl Özel İdare'yi de yenerek kurtuluş ateşini yaktı.

Bayburt deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönüp 23 puana yükselen sarı-lacivertlilerin 15'inci sıradaki 1461 Trabzon'la arasında sadece 4 puan fark kaldı. Bucaspor'un başında çıktığı 4 maçta 8 puan toplayan teknik direktör Levent Eriş, kalan 9 haftada gerekli puanları toplayıp lige tutunacaklarını söyledi. Bayburt'un iç sahadaki ilk yenilgisini kendilerinden aldığını ifade eden Eriş, "Takımım harika mücadele etti. Gerçek potansiyelimiz ortaya çıktı" diye konuştu.

Bayburt dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda kendilerini yüzlerce taraftarın karşıladığını söyleyen Eriş, "Bize inan insanları mutluk etmek boynumuzun borcu. Geçmişte hatalar yapıldı. İzmirspor, Bucaspor ve Karşıyaka gibi kulüplerin maalesef yerleri buraları değil. Ancak artık önümüze bakacağız. Çocuklarımız Bucaspor forması için canı gönülden oynadılar. Aynı şekilde mücadele devam edecek. Üst üste zirve şansı süren Yeni Çorumspor ve Karacabey Belediyespor'la oynayacağız. O rakiplerimizi de yenecek güce sahibiz, bunu kanıtladık. İşimizi hepimiz en iyi şekilde yapacağız, inanacağız ve başarılı olacağız" yorumunu yaptı.

