Bucaspor - Etimesgut Belediyespor: 3-1 (Bucaspor küme düştü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşen son takım Bucaspor oldu

Futbolcular ve taraftarlar göz yaşlarını tutamadı



Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Abdullah Sarı (xx), Mehmet Öcal (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xx) – Sancar (xxx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (xxx), Abdullah (xx), Ömer (xx), Devrim (xx) (Dk. 63 Çağlayan x), Onur (xx), Saruhan (xx) (Dk. 71 Cuma x), İbrahim (xx) (Dk. 81 İsa), İlyas (xxx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan (x) – Sabri (xx), Halil (xx), Emre (x) (Dk. 61 Eser x), Emrah (xx) (Dk. 71 Kaan x), Mikail (xx), Batuhan (xx), Caner (x) (Dk. 46 Yaşar xx), Ömer (xx), Mehmet (x), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 2, Dk. 7 (Pen.), Dk. 39 (Pen.) İlyas (Bucaspor), Dk. 87 Yaşar (Etimesgut Bld)

SARI KARTLAR: Uğurcan, Ömer, Cuma (Bucaspor), Emrah, Halil (Etimesgut Bld)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşen son takım Bucaspor oldu.

Etimesgut Belediyespor’u konuk eden sarı-lacivertliler maçı 3-1 kazanmasına rağmen rakiplerinin puan kaybetmemesiyle 28 yıl sonra 3. Lig’e döndü.

Son olarak 1989-1990 sezonunda 3. Lig’de yer alan Fırtına’da 90 dakika bitiminde futbolcular ve taraftarlar göz yaşlarını tutamadı. Futbolseverler her şeye rağmen Bucaspor’u tribünlere çağırıp takımı alkışlarla uğurladı. Oyuncular da tribünleri tek tek dolaşıp taraftarlardan özür diledi. Tribünler yönetime ise sert tepki gösterdi. Kapalı tribünde oturan taraftarlar Başkan Ahmet Doğan ve yönetimin bulunduğu protokol tribününe yönelmek istedi. Ancak emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı. Başkan Doğan ve yönetim kurulu stadı terk etti. Taraftarlar olaysız bir şekilde tribünleri boşalttı.

2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Devrim’in pasında İlyas topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

7. dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Ömer’in İlyas’ı düşürmesiyle hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı gole çeviren İlyas takımını rahatlattı: 2-0.

39. dakikada Etimesgut savunması topa elle müdahale edince hakem Yasin Kol ikinci kez penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen İlyas kendisinin ve takımının 3’üncü golünü kaydetti: 3-0.

64. dakikada Eser’in pasında Emrah ceza sahasına girer girmez vurdu, top üstten az farkla auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan Sancar’ın ortasında İlyas gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten patladı.

87. dakikada ceza sahasına giren Yaşar sert vurdu, top ağlara gitti: 3-1.