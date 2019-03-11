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Bucaspor Eriş'le ayağa kalktı

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetiminde 9 gün içinde oynadığı 3 maçta 9 puan topladı. Şampiyonluğu...

Bucaspor Eriş'le ayağa kalktı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetiminde 9 gün içinde oynadığı 3 maçta 9 puan topladı. Şampiyonluğu hedefleyen Kocaelispor ve Bayburt İl Özel İdare maçlarını kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, evinde haftaya 4'üncü sırada giren Yeni Çorumspor'u da 2-1 yenerek kurtuluş ateşini yaktı. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Bucaspor, çok kritik bir galibiyet alarak puanını 26 yaptı. Tehlikeli bölgenin bir basamak üzerinde yer alan Cizrespor'la arasında 3 puan fark kalan İzmir ekibi, kalan 8 haftada umutlarını oldukça artırdı. 
Teknik direktör Levent Eriş, göreve geldikten sonra adeta sihirli değnekle takımın çehresini değiştirdi. Bucaspor'un başında 5 maça çıkan deneyimli teknik adam, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayıp kurtuluş ateşini yaktı. Daha önce 23 maçta 3 galibiyet alabilen Buca, Eriş'le son maçlarda 3'te 3 yaptı. Oyuncularına her zaman inandığını kaydeden Levent Eriş, "Bucaspor gerçek kalitesini ve potansiyelini ortaya çıkardı. Henüz işimiz bitmedi, 8 haftada toplayacağımız çok puan var. Camiamız bize inansın, takıma sonuna kadar destek versin. Çocuklarımız güvenlerin boşa çıkarmayacak" ifadelerini kullandı. 

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