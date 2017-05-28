Bucaspor Emre Özkan'la anlaşamadı

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor iç transferde oyuncusu Emre Özkan ile anlaşamadı. Daha önce Emre Toraman, Şenol Akın, İlyas Çakmak, Onur Alkan, Emin Aladağ ve Hasan Kaşıkara resmi sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, indirime gitmeye yanaşmayan Emre Özkan konusunda yol katedemedi. Başkan Ahmet Doğan tecrübeli futbolcudan haber beklediklerini belirterek, "Emre ile görüşmelerimizi yaptık, artık son kararı kendisi verecek" diye konuştu.Mukaveleleri sona erecek olan Murat ve Veli ile ise kesin olarak anlaşma sağladıklarını belirten Doğan, "İki oyuncumuz da gelecek sezon takımımızda forma giyecek. Kadromuzu büyük ölçüde koruduk. Şu ana kadar Mehmet İncebacak, Adil Demirbağ ve Emre Özman ile anlaşamadık. Zafer Çevik ile de yollarımız ayrıldı" dedi. Teknik direktör arayışlarının sürdüğü bilgisini veren Ahmet Doğan, "Şu an için hiçbir çalıştırıcı ile anlaşmadık" ifadesini kullandı.



