Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Bucaspor'dan İsa hamlesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Bucaspor'da kulübü alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden golcü İsa Güler'in parası ödendi. Ligin 32'nci haftasında...

Bucaspor'dan İsa hamlesi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Bucaspor'da kulübü alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden golcü İsa Güler'in parası ödendi.
Ligin 32'nci haftasında oynanan Gölcükspor karşılaşmasına kulübe ihtarname çekip çıkmayan İsa'ya 35 bin TL ödendiği ve genç oyuncunun serbest kalmasının engellendiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsa Güler'in alacağı kulübümüz tarafından ödenip oyuncunun serbest kalması engellenmiştir. İsa Güler kulübümüzden 25 bin TL alacaklı olmasına rağmen alacağının 35 bin TL olduğunu iddia edip ihtar çekmiştir. TFF talimatlarına göre kulübümüz İsa'ya hak iddia ettiği 35 bin TL'yi ödemiştir. Geçirdiğimiz bu kötü sezonun sonunda oyuncularımızın vefasız davranışlarına en ağır cezaları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İsa ve ihtar çeken veya çekecek olan oyuncularımızın amatör kümede de Bucaspor'da devam edeceğini kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328