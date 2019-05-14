Bucaspor'dan İsa hamlesi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Bucaspor'da kulübü alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden golcü İsa Güler'in parası ödendi.

Ligin 32'nci haftasında oynanan Gölcükspor karşılaşmasına kulübe ihtarname çekip çıkmayan İsa'ya 35 bin TL ödendiği ve genç oyuncunun serbest kalmasının engellendiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsa Güler'in alacağı kulübümüz tarafından ödenip oyuncunun serbest kalması engellenmiştir. İsa Güler kulübümüzden 25 bin TL alacaklı olmasına rağmen alacağının 35 bin TL olduğunu iddia edip ihtar çekmiştir. TFF talimatlarına göre kulübümüz İsa'ya hak iddia ettiği 35 bin TL'yi ödemiştir. Geçirdiğimiz bu kötü sezonun sonunda oyuncularımızın vefasız davranışlarına en ağır cezaları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İsa ve ihtar çeken veya çekecek olan oyuncularımızın amatör kümede de Bucaspor'da devam edeceğini kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.