Bucaspor'dan hakeme tepki
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilerek 10'uncu sıraya gerileyen Bucaspor'da hakeme tepki var. Başkan Çetin Kayışlı, Erzurum'da düzenlenecek 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik...
06 Şubat 2017 Pazartesi 11:49
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilerek 10'uncu sıraya gerileyen Bucaspor'da hakeme tepki var. Başkan Çetin Kayışlı, Erzurum'da düzenlenecek 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) nedeniyle İstanbul'a alınan karşılaşmayı yöneten Çağdaş Altay'ın verdiği ters kararlarla takımı adeta biçtiğini belirterek, "Bu sezon kritik hakem hatalarından en az 9 puanımız gasp edildi. Müsabakanın henüz başında Emin'e çok ucuz kırmızı kart çıktı. Artık canımıza tak etti. Emeklerimiz boşa gidiyor" dedi. Başkan Kayışlı, her şeye rağmen ilk 5 umutlarını kaybetmediklerini de sözlerine ekledi.
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