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Bucaspor'dan Dady'e erteleme

İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, 1 milyon 96 bin euro borçlu olduğu eski futbolcu Dady'nin ödemesini yılbaşına kadar erteledi. Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, Portekizli futbolcuyla sorunu tamamen çözemediklerini...

Bucaspor'dan Dady'e erteleme

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, 1 milyon 96 bin euro borçlu olduğu eski futbolcu Dady'nin ödemesini yılbaşına kadar erteledi.
Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, Portekizli futbolcuyla sorunu tamamen çözemediklerini ancak zaman kazandıklarını söyledi.
Ülgen, Dady'e yaklaşık 75 bin euro ödeme yapılacağını belirterek, "Sezona en azından puan silme ya da küme düşürülme cezalarıyla başlamayacağız. Yeni gelecek yönetimin elini rahatlatmak için çabalıyoruz" dedi.
Yaz döneminde 2 kez kongre yapan kulüpte Ülgen, 14 Ağustos'ta yeniden olağanüstü genel kurula gideceklerini de belirterek resmi olarak başkan adayının şu an için çıkmadığını sözlerine ekledi.

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