Bucaspor'dan acıklı veda 

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2 hafta önce Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor, son hafta evinde Halide Edip Adıvarspor'a 4-2 yenilerek profesyonel liglere üzgün veda etti. Az sayıdaki Bucaspor taraftarı futbolcuları alkışlarla uğurlarken, birçok as futbolcu yine maça çıkmadı. U21 takımı ağırlıklı kadroyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde antrenör Soner Keleş, "Taraftarımıza galibiyetle veda etmek isterdik. Çok üzgünüz. Umarım Bucaspor en kısa zamanda eski günlerine döner" dedi. Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş'ın ise bu hafta radikal kararlar alması bekleniyor. Öncelikle genel kurula gitmesi beklenen Aktaş'ın başkanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyor.