Bucaspor Dady için formülü buldu

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, eski futbolcusu Dady'e olan 1 milyon 96 bin Euro borcu taksitlendirmek için görüşmelere başladı.

Çarşamba gününe kadar oyuncuya ödeme yapmaması halinde FIFA Disiplin komitesi tarafından eksi 12 puan ve küme düşürülme cezası alacak sarı-lacivertlilerin, Dady'e bir miktar para yatıracağı ifade edildi. Geri kalan ödemeyi ise ocak ayında yapmayı planlayan yöneticilerin futbolcunun avukatından olumlu yanıt aldığı vurgulandı. Genç futbolcusu Saruhan'ı satma kararı alan Bucaspor'un gelecek 750 bin TL'lik bonservis bedelini Dady'e vereceği, geri kalan parayı ise yılbaşından sonra ödeyeceği açıklandı.