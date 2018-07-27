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Bucaspor Dady için 7 bin TL topladı

Onur ATIŞ / İZMİR,() -  ESKİ futbolcusu Dady'e olan 1 milyon 96 bin Euro borcu yüzünden FIFA tarafından küme düşürülme cezası alması gündeme gelen 3'üncü Lig ekibi Bucaspor, yaptığı kampanyadan istediğini elde edemedi. Gençlik...

Bucaspor Dady için 7 bin TL topladı

Onur ATIŞ / İZMİR,() - 

ESKİ futbolcusu Dady'e olan 1 milyon 96 bin Euro borcu yüzünden FIFA tarafından küme düşürülme cezası alması gündeme gelen 3'üncü Lig ekibi Bucaspor, yaptığı kampanyadan istediğini elde edemedi. Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen'in çağrılarına rağmen, camianın sadece 7 bin TL toplaması şok etkisi yarattı. Yönetimin eli kolu bağlanırken, Dady'nin süreyi uzatmaya sıcak bakması kurmayları az da olsa umutlandırdı. Dady'le pazarlıklara başlayan yönetimin Portekizli'ye bir miktar ödeme yapmayı teklif ettiği bildirildi.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Piriştina, "Yasal olarak belediyenin 1 milyon 96 bin Euro'yu ödemesi zaten imkansız. 2010 yılında Süper Lig döneminde imza attırılan ve sadece 11 dakika sahada kalan oyuncunun parasını ödeyemeyenler sorumluluğu bana yıkmaya çalışıyor. Yöneticiler Bucaspor'un başarısızlığını bizim başarısızlığımız gibi göstermeye çalışıyor. Bir tablo yapsınlar, sağa beni sola yöneticileri yazsınlar. Kim bu kulübe daha fazla destek vermiş görsünler. Yerel seçimlerin yaklaştığı dönemde Bucaspor üzerinden siyaset yapılıyor. Gerçek Bucalılar ve Bucasporlular her şeyin farkında" diye konuştu.

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