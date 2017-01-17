Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Bucaspor'da Zafer'in zamanı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta 2-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek yeni bir sayfa açan Bucaspor'da 2 golle galibiyete büyük katkı koyan kaptan Zafer Çevik, iddialı konuştu. Uzun zaman sonra...

Bucaspor'da Zafer'in zamanı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta 2-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek yeni bir sayfa açan Bucaspor'da 2 golle galibiyete büyük katkı koyan kaptan Zafer Çevik, iddialı konuştu.
Uzun zaman sonra ilk kez etkili bir oyun sergileyen tecrübeli futbolcu, tüm gücünü takımın başarısı için harcayacağını belirtti, "Kendimi fiziksel olarak çok güçlü hissediyorum. İlk yarıdaki performansımın üstüne çıkacağım. Hepimiz başarıya inandık. Tek düşüncemiz sezon sonunda da play off oynamak" dedi. Bucaspor'un kapısından 2009-2010 sezonunda girdiğini hatırlatan 33 yaşındaki Zafer Çevik, bu sezon oynadığı 14 maçta 3 gol attığını, sadece geçen sezon formasından ayrı kaldığını hatırlatırken şöyle konuştu:
"Yıllardır bu camiaya hizmet ediyorum. Bucaspor'da şampiyonluk da gördüm, küme düşme acısı da yaşadım. Sezona iyi başlayamadık ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yeniden takımımızı 1'inci Lig'e çıkarmak istiyoruz. Ben de kalan 16 maçta terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55