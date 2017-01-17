Bucaspor'da Zafer'in zamanı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta 2-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek yeni bir sayfa açan Bucaspor'da 2 golle galibiyete büyük katkı koyan kaptan Zafer Çevik, iddialı konuştu.

Uzun zaman sonra ilk kez etkili bir oyun sergileyen tecrübeli futbolcu, tüm gücünü takımın başarısı için harcayacağını belirtti, "Kendimi fiziksel olarak çok güçlü hissediyorum. İlk yarıdaki performansımın üstüne çıkacağım. Hepimiz başarıya inandık. Tek düşüncemiz sezon sonunda da play off oynamak" dedi. Bucaspor'un kapısından 2009-2010 sezonunda girdiğini hatırlatan 33 yaşındaki Zafer Çevik, bu sezon oynadığı 14 maçta 3 gol attığını, sadece geçen sezon formasından ayrı kaldığını hatırlatırken şöyle konuştu:

"Yıllardır bu camiaya hizmet ediyorum. Bucaspor'da şampiyonluk da gördüm, küme düşme acısı da yaşadım. Sezona iyi başlayamadık ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yeniden takımımızı 1'inci Lig'e çıkarmak istiyoruz. Ben de kalan 16 maçta terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim."

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