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Bucaspor'da yönetim bırakıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor'da pazartesi gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda İrfan Bal'ın başkan seçilmesinin ardından bir grup taraftarın kulüp binasını basarak yönetime el koyduğunu açıklaması...

Bucaspor'da yönetim bırakıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor'da pazartesi gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda İrfan Bal'ın başkan seçilmesinin ardından bir grup taraftarın kulüp binasını basarak yönetime el koyduğunu açıklaması ortalığı karıştırdı. 
Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın'ın kulübü taraftarın yöneteceğini söylemesinin ardından İrfan Bal ve yönetim kurulunun görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi. Bal'ın Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile bir araya geleceği ve kulübün anahtarını belediyeye teslim edeceği ifade edildi. 
En kısa sürede kongre kararı alıp istifa edecekleri öğrenilen yöneticilerin genel kurul sürecini de yönetmeyeceği vurgulandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan başkan Bal, "Maalesef camiamıza yakışmayan olaylar yaşandı. Bizler kulübümüz için taşın altına elimizi koyduk.Belediye Başkanımız Levent Piriştina ile görüşeceğiz. Ardından hepimiz istifa edeceğiz" dedi. 
Öte yandan bir türlü huzuru bulamayan Bucaspor'da anternmanda da ortalık gerildi. Yaşanan bir tartışma sırasında genç futbolcu Saruhan'ın takım arkadaşı Hasan Kaşıkara'ya yumruk attığı ileri sürüldü. Hasan'ın burnunun kırıldığı vurgulanırken, Saruhan'ın ise kadro dışı bırakıldığı kaydedildi. 

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