Bucaspor'da Uğurcan ve Saruhan istikrar abidesi

Stoperde ve orta alanda görev alan 18 yaşındaki Uğurcan, 19 resmi maçta 1673 dakika sahada kalırken, yine orta sahada görev yapan 20 yaşındaki Saruhan da 18 müsabakada 1537 dakika oynadı. Uğurcan ağları 1 kez sarstı, Saruhan ise 2 defa gol sevinci yaşadı. Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görüp A takıma yükselen ikili Bucaspor'un geleceği için umut ışığı oldu. Yine geçen yıl profesyonelliğe adım atan orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Atakan da 17 maçta 1017 dakika süre almayı başardı.
Stoperde ve orta alanda görev alan 18 yaşındaki Uğurcan, 19 resmi maçta 1673 dakika sahada kalırken, yine orta sahada görev yapan 20 yaşındaki Saruhan da 18 müsabakada 1537 dakika oynadı. Uğurcan ağları 1 kez sarstı, Saruhan ise 2 defa gol sevinci yaşadı. Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görüp A takıma yükselen ikili Bucaspor'un geleceği için umut ışığı oldu. Yine geçen yıl profesyonelliğe adım atan orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Atakan da 17 maçta 1017 dakika süre almayı başardı.