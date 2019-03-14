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Bucaspor'da transfer mutluluğu

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetle kümede kalma yolunda umutlanan Bucaspor'da devre arasında kadroya dahil olan 10 futbolcudan 7'si formayı kaptı.  Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip...

Bucaspor'da transfer mutluluğu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetle kümede kalma yolunda umutlanan Bucaspor'da devre arasında kadroya dahil olan 10 futbolcudan 7'si formayı kaptı. 
Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip ara transferde yuvaya dönen kaleci Mert Özyiğit ve kanat İbrahim'in yanı sıra golcü Yıldıray, defans Erhan 6 maçta forma giyerken, Osman 5 mücadelede görev aldı. 
Volkan ve Fatih ise 3 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Genç futbolcular Muhammed, Ömer Yanık ve Hasan Gündem henüz siftah yapamadı. Sezonun ilk yarısında Pendikspor formasıyla 11 maça çıkıp 4 gol atan deneyimli forvet Yıldıray, Bucaspor'da da 1 kez sevinç yaşadı. Yıldıray deplasmanda 3-1 galip gelinen Bayburt İl Özel İdare karşılaşmasında ağları sarsarak takıma katkı sağladı.
 

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