Bucaspor'da teknik kriz

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına giren Bucaspor'da pazar günü iç sahada oynanacak Afjet Afyonspor maçı öncesi teknik direktör Aytekin Sümbül ve ekibi isyan bayrağını açtı.

Kulüpten 5 aydır maaş alamayan çalıştırıcıların büyük sıkıntıya girdiği belirtilirken, Sümbül'ün idmana çıkmadığı öğrenildi. Yakın çevresine dert yandığı belirtilen Sümbül'ün, "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Saha dışı etmenler yüzünden takımı motive edemiyorum" dediği ifade edildi.

Futbolcuların da paralarını tahsil edememesi yüzünden antrenmanları yine boykot etme kararı alabileceği vurgulandı.

