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Bucaspor'da tehlike büyük

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun son maçında cumartesi günü evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor'u yenip kümede kalmak için Tuzlaspor'un puan kaybetmesini ya da Bodrumspor'un yenilmesini bekleyecek Bucaspor,...

Bucaspor'da tehlike büyük

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun son maçında cumartesi günü evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor'u yenip kümede kalmak için Tuzlaspor'un puan kaybetmesini ya da Bodrumspor'un yenilmesini bekleyecek Bucaspor, 3'üncü Lig'e düşmesi durumunda büyük darbe yiyecek. Yaşadığı maddi krizler nedeniyle tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarı-lacivertliler, eski ve mevcut futbolcularına olan borçları yüzünden daha da zor günler geçirecek.
Gelirleri de düşecek Fırtına'da transfer yasağı yüzünden yeni yapılanma gerçekleşemeyecek. Maç başı ve primlerinin birçoğunu alamayan futbolcular, sezon biter bitmez Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutacak. Takımın tecrübeli oyuncuları Emre Özkan, Emre Toraman, Onur, İlyas ve Murat gibi isimlerin de sözleşmeleri bu ay sonunda bitecek. Takımın büyük bir bölümünün dağılması tehlikesini yaşayan İzmir ekibinde, yönetimin de sezon sonu olağanüstü genel kurula gitmesi bekleniyor.

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