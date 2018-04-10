Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda en önemli rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına yerleşen Bucaspor'da bir grup taraftar Kaynaklar Tesisleri'ni bastı. Gece saatlerinde tesislere giren yaklaşık 10 kişi, futbolcuların kaldığı bungalov evleri ile tesis binasının camlarını kırdı. Evlerde kalan genç futbolcular büyük bir şok yaşarken, yaralanan olmadı. Jandarmanın Kaynaklar Tesisleri'ne gelmesiyle taraftarlar tesisten yaka paça uzaklaştırıldı. Tesislerde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı öğrenildi.
Bucaspor'da taraftar tesisleri bastı
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda en önemli rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına yerleşen Bucaspor'da bir grup taraftar Kaynaklar Tesisleri'ni bastı....
10 Nisan 2018 Salı 11:55
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