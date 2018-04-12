Bucaspor'da Sümbül gitti Kepoğlu geliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 hafta kala kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da pazar günü oynananacak Afjet Afyonspor maçı öncesi teknik direktör Aytekin Sümbül görevini bıraktı.
Yaklaşık 5 aydır maaş alamayan Sümbül ve ekibi idmanlara çıkmazken, genç teknik adamın görevinin başına dönmeyeceği bildirildi. Bucaspor yönetiminin Sümbül yerine Altyapı Genel Koordinatörü Yüksel Kepoğlu ile yola devam edeceği ifade edildi.
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 hafta kala kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da pazar günü oynananacak Afjet Afyonspor maçı öncesi teknik direktör Aytekin Sümbül görevini bıraktı.