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Bucaspor'da Saruhan 1'inci Lig yolcusu

İZMİR, () ESKİ yabancı futbolcusu Dady'e 1 milyon 96 bin euro borcu bulunan ve oyuncuya parasını ödemediği takdirde çarşamba günü FIFA Disiplin Komitesi'nde ağır cezalar alacak 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Bucaspor'un kaynak yaratmak...

Bucaspor'da Saruhan 1'inci Lig yolcusu

İZMİR, ()

ESKİ yabancı futbolcusu Dady'e 1 milyon 96 bin euro borcu bulunan ve oyuncuya parasını ödemediği takdirde çarşamba günü FIFA Disiplin Komitesi'nde ağır cezalar alacak 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Bucaspor'un kaynak yaratmak için genç futbolcusu Saruhan'ı 1'inci Lig'e satacağı bildirildi.
Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu Kardemir Karabükspor ve Boluspor'un istediği vurgulanırken, yönetimin 700 bin TL bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
Fırtına'nın çarşamba gününe kadar Saruhan'dan hatrı sayılır bir miktar elde edip Dady'nin alacağının bir kısmını yatıracağı açıklandı.

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