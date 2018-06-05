Bucaspor'da Sancar ve Abdullah gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da 64 bin TL alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtar çekip serbest kalan Uğurcan'ın ardından Sancar ve Abdullah'ın kulüple ilişiği kalmadı.

Yaklaşık 160 bin TL alacağı olan 2 oyuncuya ödeme yapılmadı. Paralarını alamayan iki futbolcu serbest kaldı. Sarı-lacivertlilerde TFF'ye giden Deniz Pero 7 Haziran'da, İbrahim Şirin ise 10 Haziran'da serbest kalma hakkı elde edecek. Yönetimde yaşanan belirsizlikler ve maddi krizler yüzünden köşeye sıkışan Bucaspor'da gelir getirecek genç futbolcuların takımdan birer birer ayrılması taraftara isyan bayrağını açtırdı. Futbolseverler, transfer yasaklısı olan, kadrosu dağılan Bucaspor'a kimsenin sahip çıkmadığını belirterek dert yandı.

