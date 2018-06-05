Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

Bucaspor'da Sancar ve Abdullah gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, () Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da 64 bin TL alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtar çekip serbest kalan Uğurcan'ın ardından...

Bucaspor'da Sancar ve Abdullah gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da 64 bin TL alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtar çekip serbest kalan Uğurcan'ın ardından Sancar ve Abdullah'ın kulüple ilişiği kalmadı. 
Yaklaşık 160 bin TL alacağı olan 2 oyuncuya ödeme yapılmadı. Paralarını alamayan iki futbolcu serbest kaldı. Sarı-lacivertlilerde TFF'ye giden Deniz Pero 7 Haziran'da, İbrahim Şirin ise 10 Haziran'da serbest kalma hakkı elde edecek. Yönetimde yaşanan belirsizlikler ve maddi krizler yüzünden köşeye sıkışan Bucaspor'da gelir getirecek genç futbolcuların takımdan birer birer ayrılması taraftara isyan bayrağını açtırdı. Futbolseverler, transfer yasaklısı olan, kadrosu dağılan Bucaspor'a kimsenin sahip çıkmadığını belirterek dert yandı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325