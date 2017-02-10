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Bucaspor'da rotasyon zamanı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü son sıradaki Ofspor'a konuk olacak Bucaspor'da teknik direktör Fatih Uygun, kadroda zorunlu değişime gidecek. Geçen hafta 2-0 kaybedilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kart görerek cezalı...

Bucaspor'da rotasyon zamanı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü son sıradaki Ofspor'a konuk olacak Bucaspor'da teknik direktör Fatih Uygun, kadroda zorunlu değişime gidecek. Geçen hafta 2-0 kaybedilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen stoper Veli orta saha oyuncuları Emre Toraman ve Emin'den yararlanamayacak Fatih Uygun'un Abdullah, Mehmet ile Onur Alkan'a hazır olun emri verdiği öğrenildi.
Veli'nin yokluğunda stopere Murat'ı kaydırıp sol beke Abdullah'ı monte etmeyi planlayan teknik adamın Mehmet ve Onur'u da orta alanda oynatacağı bildirildi. Her hafta cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uygun, "Kime görev verirsem vereyim gerekeni yapacağından şüphem yok. Çok önemli bir 90 dakika oynayacağız. Ofspor da kümede kalma mücadelesi veriyor. Play off şansını sürdürmek için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

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