Bucaspor'da rotasyon zamanı

Veli'nin yokluğunda stopere Murat'ı kaydırıp sol beke Abdullah'ı monte etmeyi planlayan teknik adamın Mehmet ve Onur'u da orta alanda oynatacağı bildirildi. Her hafta cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uygun, "Kime görev verirsem vereyim gerekeni yapacağından şüphem yok. Çok önemli bir 90 dakika oynayacağız. Ofspor da kümede kalma mücadelesi veriyor. Play off şansını sürdürmek için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.
Veli'nin yokluğunda stopere Murat'ı kaydırıp sol beke Abdullah'ı monte etmeyi planlayan teknik adamın Mehmet ve Onur'u da orta alanda oynatacağı bildirildi. Her hafta cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uygun, "Kime görev verirsem vereyim gerekeni yapacağından şüphem yok. Çok önemli bir 90 dakika oynayacağız. Ofspor da kümede kalma mücadelesi veriyor. Play off şansını sürdürmek için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.