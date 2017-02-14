Bucaspor'da parola seri galibiyet

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda son sıradaki Ofspor'u 2-0 yenerek moral bulan Bucaspor'un teknik direktörü Fatih Uygun, seri galibiyetler almaları gerektiğini vurguladı.

Son 7 haftada bir kazanıp, bir kaybeden 7'nci sıradaki 30 puanlı Bucaspor, pazar günü evinde cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta 40 puanla 4'üncü basamaktaki Kocaeli Birlikspor'u yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Ofspor deplasmanının bekledikleri gibi zor geçtiğini dile getiren Fatih Uygun, "Rakip kurtuluş umuduyla 3 puan için sahaya çıktı. Ancak onlara müsaade etmedik. Bundan sonra bize seri galibiyetler lazım. Kocaeli Birlikspor karşılaşmasıyla birlikte kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı süren Okan Alkan ve sarı kart cezalısı Ahmet dışında eksik bulunmuyor.