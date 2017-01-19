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Bucaspor'da Onur sevinci

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek çıkışa geçen Bucaspor'a, pazar günü deplasmanda oynanacak Fethiyespor maçı öncesi Onur'dan iyi haberler geldi. Sarı lacivertlilerde sağ ayak aşil tendonundaki...

Bucaspor'da Onur sevinci
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek çıkışa geçen Bucaspor'a, pazar günü deplasmanda oynanacak Fethiyespor maçı öncesi Onur'dan iyi haberler geldi.
Sarı lacivertlilerde sağ ayak aşil tendonundaki sakatlık yüzünden yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Onur Alkan'ın iyileştiği açıklandı. Teknik Direktör Fatih Uygun orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcunun takımla çalışmalara başladığını belirterek, "Onur Fethiye deplasmanında görev yapabilecek duruma geldi" dedi. 
Geçirdiği ağır grip yüzünden hastanelik olan ve Keçiörengücü sınavında forma giyemeyen golcü Alpay'ın da sağlığına kavuştuğunu dile getiren Uygun, "Sakat ve hasta futbolcularımızın iyileşmesi beni sevindirdi. Büyük bir moralle Fethiyespor maçına hazırlanıyoruz" diye konuştu.
Deplasmanlarda çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini de hatırlatan genç teknik adam, "Uzun zamandır evimizde kazanamıyorduk, geçen hafta o şanssızlığı yendik. İlk yarıda dış sahada çok kritik galibiyetler aldık. Devamı gelecek" diye konuştu. 

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