Bucaspor'da Oğuz'a ödeme

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetim alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtar gönderen orta saha oyuncusu Oğuz Aydın'a ödeme yaptı.

Başkan İrfan Bal, bugün 40 bin TL ödeme yaparak 18 yaşındaki gurbetçi futbolcunun serbest kalmasını önlediklerini söyledi. Futbola başladığı Bucaspor'da profesyonel olan ve geçen sezon 12 maçta görev alan Hollanda doğumlu Oğuz, U19 Milli Takımı'nda da Danimarka'ya karşı forma giydi.

11 Haziran'da yapılan kongrede göreve gelen geçici yönetimin başkanlığını üstlenen İrfan Bal, o tarihten itibaren Saruhan'a 95 bin, Devrim'e ise 22 bin TL ödeme yaptı. Başkan Bal, bir kaç gün içinde İsa Güler'in 24 bin TL alacağını yatırarak bu futbolcunun da yuvadan uçmasını engelleyecek. İzmir temsilcisi 9-16 Temmuz'da olağanüstü genel kurula giderek yeni yönetimini belirleyecek. Başka bir aday çıkmaması halinde İrfan Bal'ın başkanlık görevini sürdürmesi bekleniyor.

