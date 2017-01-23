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Bucaspor'da moraller bozuk

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'a 4-0 mağlup olan Bucaspor, farklı mağlubiyetin verdiği moral bozukluğunun yanı sıra 2 futbolcusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bucaspor'da kırmızı kart gören stoper Veli'nin...

Bucaspor'da moraller bozuk
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'a 4-0 mağlup olan Bucaspor, farklı mağlubiyetin verdiği moral bozukluğunun yanı sıra 2 futbolcusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Bucaspor'da kırmızı kart gören stoper Veli'nin yanı sıra orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak sarı kart cezalısı durumuna düştü. İki futbolcu, iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük randevusunda forma giyemeyecek. Deplasmanda üst üste 3'üncü galibiyetini alma fırsatını kaçıran Fırtına'nın son 3 karşılaşması 4 gollü skorlarla sona erdi. Bu periyotta Anadolu Üsküdar'a 4-2 yenilip, Keçiörengücü'nü 4-2 dize getiren Bucaspor, Fethiye'ye 4-0 kaybetti.
Fethiye'de galibiyet hedeflerken, aldıkları farklı mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getiren Teknik Direktör Fatih Uygun, "Devre arasına 1-0 geride girdik ancak soyunma odasında maça yeniden 0-0'dan başlayacakmış gibi motive olduk. Veli'nin 68'inci dakikada kırmızı kart görmesi, pozisyonun devamında 2-0 geriye düşmemiz gardımızı düşürdü. Daha sonra 10 kişi kalmamıza rağmen risk alıp forvet Alpay'ı sahaya sürüp gol aradık. Fethiyespor da bu riski iyi değerlendirip 3'üncü ve 4'üncü golü buldu" diye konuştu.
Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan genç stoper Adil için son kararı Başkan Çetin Kayışlı'nın vereceği ifade edildi.

   

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