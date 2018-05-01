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Bucaspor'da moraller bozuk

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanında 2-2'lik beraberlikle dönüp bitime 1 hafta düşme hattına gerileyen Bucaspor'u büyük korku sardı. Amed Sportif'in 3, Bodrumspor ve Tuzlaspor'un...

Bucaspor'da moraller bozuk

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanında 2-2'lik beraberlikle dönüp bitime 1 hafta düşme hattına gerileyen Bucaspor'u büyük korku sardı.
Amed Sportif'in 3, Bodrumspor ve Tuzlaspor'un da 2 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde yönetimin ağzını bıçak açmazken, taraftarlar isyan bayrağını çekti. Sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerde bulunan sarı-lacivertliler, "Bucaspor'u bu hale getirenler tarih sahnesinde hesap verecekler. Hepiniz kara lekesiniz" gibi mesajlar yayınladı. Kastamonuspor karşılaşmasının ardından göz yaşlarına boğulan futbolcuların da cumartesi günü iç sahada oynanacak Etimesgut Belediyespor müsabakasına oldukça moralsiz hazırlandığı bildirildi. Tam 28 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönmenin eşiğine gelen Bucaspor'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ise her şeye rağmen ümidi yitirmediğini söyledi. 
Kastamonu'da 2-0 öne geçmelerine rağmen deneyimsizliğin kurbanı olduklarını belirten Kepoğlu, "Maçta büyük avantaj yakalamıştık. Ancak skoru koruyamama korkusu strese neden oldu. Kazansaydık kendi yolumuzu kendimiz belirleyecektik. Maalesef şimdi Tuzlaspor ya da Bodrumspor'un kaybetmesini de bekleyeceğiz. Ancak ben umudumu kaybetmedim. Oynanmamış 90 dakika daha var. Etimesgut Belediyespor'u yenip rakiplerimizden gelecek haberlere odaklanacağız. İnanıyorum her şey istediğimiz gibi olacak" dedi.
Bucaspor'un lige tutunması için sadece kazanması yetmeyecek. Rakiplerinden Tuzlaspor'un Sarıyer'e puan vermesi ya da Bodrumspor'un küme düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor'a evinde mağlup olması gerekecek. Bucaspor, son hafta Etimesgut Belediyespor karşısında yaşayacağı her türlü puan kaybında ise rakiplerinin alacağı skorlar ne olursa olsun 3'üncü Lig'in yolunu tutacak. 

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