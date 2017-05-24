Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Bucaspor'da Mehmet İncebacak ayrılıyor

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor iç transferde  sezon sonunda Zafer ile yollarını ayırıp stoperi Adil ile anlaşma sağlayamayan sarı lacivertlilerin orta sahada görev yapan Mehmet İncebacak'tan da olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Ay...

Bucaspor'da Mehmet İncebacak ayrılıyor
SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor iç transferde  sezon sonunda Zafer ile yollarını ayırıp stoperi Adil ile anlaşma sağlayamayan sarı lacivertlilerin orta sahada görev yapan Mehmet İncebacak'tan da olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
Ay sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuyla ikinci kez bir araya gelen yönetimin kalmaya ikna edemediği öğrenildi. Sezon sonuna doğru süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet'in kesin olarak takımdan ayrılacağını yöneticilere söylediği öğrenildi. 
Futbola Narlıdere Belediyespor'un altyapısında başlayan Mehmet, 2007 yılında Buca Futbol Akademisi'ne geldi. 2009'da Beşiktaş'a giden ancak yeniden Buca'ya dönen 26 yaşındaki orta saha 2010'da profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli formayı Süper Lig'de 4, TFF 1'nci Lig'de 103 ve 2'nci Lig'de de 38 kez giyen Mehmet 12 gol attı. Bucaspor, iç transferde Emre Toraman, Hasan, Şenol, İlyas, Hasan ile sözleşme imzalayıp, Emin, Veli, Emre Özkan ve Murat'la prensipte anlaştı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246