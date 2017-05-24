Bucaspor'da Mehmet İncebacak ayrılıyor

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor iç transferde sezon sonunda Zafer ile yollarını ayırıp stoperi Adil ile anlaşma sağlayamayan sarı lacivertlilerin orta sahada görev yapan Mehmet İncebacak'tan da olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Ay sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuyla ikinci kez bir araya gelen yönetimin kalmaya ikna edemediği öğrenildi. Sezon sonuna doğru süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet'in kesin olarak takımdan ayrılacağını yöneticilere söylediği öğrenildi.

Futbola Narlıdere Belediyespor'un altyapısında başlayan Mehmet, 2007 yılında Buca Futbol Akademisi'ne geldi. 2009'da Beşiktaş'a giden ancak yeniden Buca'ya dönen 26 yaşındaki orta saha 2010'da profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli formayı Süper Lig'de 4, TFF 1'nci Lig'de 103 ve 2'nci Lig'de de 38 kez giyen Mehmet 12 gol attı. Bucaspor, iç transferde Emre Toraman, Hasan, Şenol, İlyas, Hasan ile sözleşme imzalayıp, Emin, Veli, Emre Özkan ve Murat'la prensipte anlaştı.

