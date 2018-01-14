Bucaspor'da kritik pazartesi

İZMİR, ()- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan, sağ bek Sancar ve golcü Burak'la henüz anlaşma sağlanamadı.

Serbest kalma hakkına sahip olan 3 futbolcuyla yarın Başkan Ahmet Doğan'ın bir araya geleceği belirtildi. Oyunculara teklif sunacak Doğan, "Emre, Burak ve Sancar'ın durumları yarın (pazartesi) netlik kazanacak. Perşembe günü evimizde Galatasaray'la oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesi soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Futbolcularla anlaşacağımıza inanıyorum" dedi.