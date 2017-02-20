Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kurtulmuş: Türkiye'nin ABD'den çok üst düzey yetkililerle görüşmeleri hayra alamet
FETÖ'yü ve adamlarını iae etmesini...
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...

Bucaspor'da kongre kararı

SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı. Geçen hafta içinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmanlara çıkmayan futbolculara alacaklarını yatıramayan ve anternman boykotuna engel olamayan...

Bucaspor'da kongre kararı
SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Geçen hafta içinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmanlara çıkmayan futbolculara alacaklarını yatıramayan ve anternman boykotuna engel olamayan Başkan Çetin Kayışlı, ilçe ve camiadan hiçbir destek alamadığını belirterek seçime gideceklerini açıkladı. Başkanlık görevini artık sürdürmesinin zor olduğunu ifade eden Kayışlı, "Yönetim kurulu toplantısında artık görevi devretmemiz gerektiğine karar verdik. Kesin olarak kongreye gideceğiz. En kısa sürede genel kurulun tarihini belirleyeceğiz. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.