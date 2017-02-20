Bucaspor'da kongre kararı

SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Geçen hafta içinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmanlara çıkmayan futbolculara alacaklarını yatıramayan ve anternman boykotuna engel olamayan Başkan Çetin Kayışlı, ilçe ve camiadan hiçbir destek alamadığını belirterek seçime gideceklerini açıkladı. Başkanlık görevini artık sürdürmesinin zor olduğunu ifade eden Kayışlı, "Yönetim kurulu toplantısında artık görevi devretmemiz gerektiğine karar verdik. Kesin olarak kongreye gideceğiz. En kısa sürede genel kurulun tarihini belirleyeceğiz. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.