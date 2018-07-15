Bucaspor'da kongre günü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, yarın 1 ay arayla ikinci kez olağanüstü genel kurula gidecek. Kongre, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda saat 19.00'da yapılacak.

Mevcut Başkan İrfan Bal, henüz başkan adayı çıkmadığını belirterek, "Ben kulübün kayyuma gitmesine izin vermem. Birileri çıkarsa destekleriz ancak aksi halde ben listemi oluştururum. Sezona en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

İrfan Bal, 11 Haziran'nda yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca liste hazırlamış, geçici olarak başkanlık koltuğuna oturduğunu belirtmişti.