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Bucaspor'da kongre günü

İZMİR, () Geçen sezon TFF 2'nci Lig'e veda edip 28 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'in yolunu tutan Bucaspor, yarın genel kurula gidecek.  Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kongre saat 18.00'de başlayacak....

Bucaspor'da kongre günü

İZMİR, ()

Geçen sezon TFF 2'nci Lig'e veda edip 28 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'in yolunu tutan Bucaspor, yarın genel kurula gidecek. 
Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kongre saat 18.00'de başlayacak. Daha önce yaptığı açıklamada aday olmayacağını ifade eden eski başkan Çetin Kayışlı, Buca Belediyesi ve yönetimin desteği ile liste hazırlayacak.
Kayışlı'nın tek liste ile gireceği kongrede başkan Ahmet Doğan ise adaylığını koymayacak. Çetin Kayışlı'nın listesinde mevcut yönetimde yer alan isimler de bulunacak. Sarı-lacivertliler ayrıca genel kurulda şirketleşme kararı alacak. Divana dilekçe gönderilip, şirketleşme açık oylamaya sunulacak. Ardından başkanlık seçimine geçilecek. 


 

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