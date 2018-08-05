Bucaspor'da Kepoğlu'ndan takımına övdü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'un teknik direktörü Yüksel Kepoğlu, hazırlık döneminin kendileri için verimli geçtiğini söyledi.

Yönetimsel karışıklıklar nedeniyle kriz yaşayan Bucaspor, Manisaspor'la 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında sahadan golsüz berabere ayrılırken Kepoğlu, "Çok genç bir ekibiz. Ancak çocuklar müthiş bir istekle çalışıyor. Karşılaşmalarda eksiklerimizi görüyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız. Maç yaptıkça genç oyuncularımızın seviyesi artacak" dedi.

Takımdaki futbolcuları altyapıdan bu yana çok iyi tanıdığını anlatan Yüksel Kepoğlu, "Çocuklarımızın gelişimlerini, nasıl buralara geldiklerini iyi biliyorum. Onların ne yapabileceklerinin farkındayım. Oyuncuları yakından bilmem bizim için avantaj. Lig başlayınca gerçek potansiyellerini ortaya çıkaracaklar. Bucaspor iyi bir vitrin olacak" diye konuştu.

Hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibi, bu hafta Nazilli Belediyespor'la özel maça çıkacak.