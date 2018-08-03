Bucaspor'da Kepoğlu memnun

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, Bergama Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan golsüz berabere ayrılırken, teknik direktör Yüksel Kepoğlu gidişatın iyi olduğunu söyledi.

Genç futbolcularıyla yoğun bir idman programı yaptıklarını belirten Bucaspor çalıştırıcısı Kepoğlu, "Hem savunmada hem de hücumda derli toplu görüntü sergilememiz beni mutlu etti. Özel maçlar oynadıkça takımımız çok önemli yol katedecek" dedi.

Kepoğlu yarın deplasmanda Manisaspor'la önümüzdeki hafta da Kaynaknaklar Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacaklarını söyledi.