Bucaspor'da Kayışlı'dan kongre sinyali

İZMİR, ()- SEZON başından bu yana ekonomik sorunlarla boğuşan ve paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotuyla sarsılan Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da Başkanı Çetin Kayışlı, görevi bırakabileceğini söyledi.

Bugün Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile görüştüğünü açıklayan Çetin Kayışlı, şunları söyledi:

"Başkanımıza kulübün içinde bulunduğu durumu anlattık. Kendisinden destek istedik. Zor dönemler geçiriyoruz, eski yönetimlerin borçlarını temizlemekten geleceğimize bakamıyoruz. Hep tek başıma mücadele ediyorum. Eğer bize destek verilmezse, olağanüstü genel kurul kararı alabiliriz."