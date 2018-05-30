Bucaspor'da Kayışlı aday

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Bucaspor'da 4-11 Haziran tarihlerinden gerçekleşecek genel kurulda eski başkan Çetin Kayışlı adaylığını açıkladı.

Ancak başkanlık için şart koşan Kayışlı, "Camia ve ilçe beni desteklerse, kalıcı bir yönetim kurulu listesi hazırlarım. Aksi halde sadece kulübün kayyuma gitmemesi için başkan olurum ve 1 ay sonra yeniden seçime giderim. Burada herkesin destek vermesi gerekiyor. Tüm dinamikleri harekete geçirip Bucaspor'u layık olduğu, güzel günlere taşımak istiyoruz. Sosyal medyada atıp tutanların, ahkam kesenlerin nedense hiç sesi çıkmadı. Biz elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz" dedi.

Kayışlı, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertlilerin başkanı olmuş, 2017'de ise koltuğunu Ahmet Doğan'a devretmişti.

