Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Bucaspor'da kamp yok

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden sezon başı kampı yapmama kararı aldı. Yaşanan elektrik ve su kesintisi yüzünden 6 gün idman yapamayan ancak borcun ödenmesiyle...

Bucaspor'da kamp yok

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden sezon başı kampı yapmama kararı aldı.
Yaşanan elektrik ve su kesintisi yüzünden 6 gün idman yapamayan ancak borcun ödenmesiyle yeniden sahaya inen Sarı-lacivertlilerin, lig başlayana kadar Kaynaklar Tesisleri'nde çalışacağı bildirildi. Eski futbolcusu Dady'e olan yaklaşık 1 milyon euroluk borç yüzünden küme düşme cezası alma tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler kampanya başlattı. 
Cuma gününe kadar oyuncuyla anlaşılamaması halinde FIFA Disiplin Komitesi tarafından amatör kümeye düşürülecek olan İzmir ekibinde, kampanyaya çok fazla ilgi olmaması kurmayları üzdü. Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bucasporlu taraftarlar da sosyal medya hesaplarından Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya destek çağrısı yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328