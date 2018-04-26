Bucaspor'da kadro sevinci

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırımızı Grup'ta pazar günü deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak düşme korkusu yaşayan Bucaspor'da cezalı futbolcuların takıma dönecek olması teknik direktör Yüksel Kepoğlu'nun elini güçlendirdi. Cezaları yüzünden Menemen Belediyespor karşısında forma şansı bulamayan sol bek Emre Özkan ve kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın kritik deplasmanda sahadaki yerlerini alacakları öğrenildi. Takımın en tecrübeli ismi Emre Toraman ise 6 maçlık cezası nedeniyle sezonu erken kapattı. Kastamonuspor karşılaşmasının kaderlerini tayin edebileceğini ifade eden Yüksel Kepoğlu, "Benim futbolcularıma olan inancım tam. Buca'nın kaderi onların elinde. Herkes yüreğini ortaya koyacak ve bu takımı ligde tutacağız" diye konuştu.