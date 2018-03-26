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Bucaspor'da kabus bitmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilip, en önemli rakibi Bodrumspor'un da Sivas Belediyespor'u aynı skorla mağlup etmesiyle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Bucaspor, taraftarına...

Bucaspor'da kabus bitmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilip, en önemli rakibi Bodrumspor'un da Sivas Belediyespor'u aynı skorla mağlup etmesiyle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Bucaspor, taraftarına 3 sezondur kabus yaşatıyor. 1'inci Lig'e 2014-15'te veda ettikten sonra 3 senedir 2'nci Lig'de mücadele eden Bucaspor, her seferinde kümede kalma savaşı verdi. Sarı-lacivertliler 2015-16 sezonunda yer aldığı Kırmızı Grup'ta son haftada kümede kalışını ilan etti. Camiasına büyük korku yaşatan Bucaspor, 34'üncü haftada Kocaeli Birlikspor'la 2-2 berabere kalarak 1 puan farkla lige tutundu. Bucaspor için kabus 2016-17'de de sürdü. 
Yaşadığı maddi sorunlar yüzünden kadro kuramayan Bucaspor, geçen sezon da 33'üncü haftada Zonguldak Kömürspor'u yenerek düşmekten son anda kurtuldu. Bucaspor Play-Off parolasıyla başladığı bu sezonu yine hep alt sıralarda geçirdi. Alacaklarını tahsil edemeyen birçok futbolcunun takımdan ayrılması üzerine zora düşen İzmir ekibi, bitime 6 hafta kala ateş hattının bir basamak üzerinde yer aldı. Son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Buca'nın 16'ncı Bodrumspor ile arasında 2 puan fark kaldı. Kötü tablo karşısında panik yaşayan taraftarları korku sardı. Bucaspor, önündeki süreçte Amed Sportif, Bodrumspor (D), Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor, Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor ile kader maçlarına çıkacak. 
BUCASPOR 90 YAŞINDA 
Tuzlaspor yenilgisiyle alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yöneticiler ve taraftarlar, dayanışma yemeğinde bir araya gelirken organizasyona Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Buca Gölet Tesisleri'nde düzenlenen gecede konuşan Levent Piriştina, Bucaspor'un birlik ve beraberlik olgusuyla zor günlerini geride bırakacağını söyledi. Başkan Ahmet Doğan ise kulübün çok önemli bir tarihe sahip olduğunu dile getirerek, desteği sürmesini istedi.

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