Bucaspor'da işler yolunda

Hasan Kaşıkara ve Alpay'ın golleriyle galibiyete uzanan Bucaspor'da teknik direktör Fatih Uygun oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getirdi. Yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Uygun, "İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tarsus ve Karacabey maçlarından sergilenen oyun beni mutlu etti. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
Hasan Kaşıkara ve Alpay'ın golleriyle galibiyete uzanan Bucaspor'da teknik direktör Fatih Uygun oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getirdi. Yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Uygun, "İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tarsus ve Karacabey maçlarından sergilenen oyun beni mutlu etti. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.